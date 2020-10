Riaprono le scuole dell’Infanzia della Campania. Lo ha deciso il presidente della Regione Vincenzo De Luca, che ha deciso di consentire l’attività didattica anche in presenza per i bambini della fascia 0-6 anni. Rimarranno aperti in Campania, quindi, asili e asili nido a partire da questa mattina. Restano chiusi gli altri istituti scolastici.