Coronavirus, dipendenti comunali sottoposti a test sierologico: tutti negativi

Sono felice di comunicare che tutti i dipendenti comunali sottoposti al test sierologico, sono risultati negativi al Covid-19.

Questo ci rassicura molto e non solo sulle condizioni di salute delle persone che hanno effettuato il test ma anche per la sicurezza dell’utenza degli uffici comunali.

Questa e’ la dimostrazione di quanto i comportamenti corretti siano davvero fondamentali per evitare la diffusione del virus.

Non ci resta che essere fiduciosi e compatti nell’osservanza delle regole che tutti noi oramai conosciamo.

Rinnovo, ancora una volta, ai cittadini l’invito al massimo rispetto, in ogni luogo e nello svolgimento di tutte le attività quotidiane, delle tre regole fondamentali:

Indossare la mascherina,sempre anche all’aperto.Rispettare il distanziamento sociale. Rispettare le norme di igiene

Il Sindaco

Ing. Giuseppe Spagnuolo