La Bottega della Speranza, un progetto culturale per bambini in sei comuni irpini

Il Comitato Provinciale Arci Avellino in partenariato con la Don Tonino Bello, SOMA

Solidarietà e Mutualismo Avellino e L’Angolo della Storie promuove il progetto La bottega

della Speranza, finanziato da FBNAI (Fondazione Banco di Napoli per l’assistenza all’infanzia).

Il progetto interesserà sei comuni della provincia di Avellino, e sarà finalizzato a creare momenti

culturali e di aggregazioni per i bambini della fascia d’età 5-10 anni.

Filo conduttore di tutto il progetto saranno i racconti di Gianni Rodari, di cui ricorrono quest’anno

i cento anni dalla nascita, che i bambini potranno ascoltare e leggere.

Parte centrale sarà la donazione a ogni comune di una libreria a forma di casetta, la quale, costruita

secondo il metodo montessoriano e corredata di libri, troverà posto in giardini e biblioteche

comunali e sarà di libero accesso; i bambini, in ogni momento, avranno la possibilità di prendere un

volume e lasciarne un altro in un continuo scambio di storie e racconti.

In un primo momento i bambini saranno invitati ad ascoltare le storie di Rodari, lette dal suo

Muppets con l’aiuto di volontari-attori, e caricati su una piattaforma creata appositamente;

seguiranno i laboratori di scrittura e lettura gestiti da educatori esperti nell’ambito della narrazione

di storie per l’infanzia. In quest’occasione i bambini, destinatari del progetto, saranno chiamati a

raccontare una propria storia che abbia come sfondo il comune di appartenenza, protagonisti di una

narrazione a misura di fanciullo che faccia emergere i loro personali e creativi punti di vista. Le

storie raccolte, selezionate e illustrate con la collaborazione dell’illustratrice Gaia Guarino,

confluiranno in un volume unico con tutte le storie dei comuni.

Nel massimo rispetto delle norme anti Covid-19 vigenti, parte del progetto è stata rimodulata, e i

laboratori sono per ora posticipati in attesa di una situazione più sicura per tutti.

L’installazione delle casette nei comuni seguirà il seguente calendario:

17 Ottobre Mercogliano

18 Ottobre Parolise 24 Ottobre Cesinali

25 Ottobre Aiello del Sabato

8 Novembre Monteforte Irpino

14 Novembre Atripalda