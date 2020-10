Finisce con la moto contro la parete all’ingresso della galleria del raccordo autostradale: morta 52enne di Avellino

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 18.00 di oggi 18 ottobre, sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino Salerno, al Km. 22,600 in direzione Salerno, proprio all’ingresso della galleria del monte Pergola, nel territorio del comune di Serino, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una motocicletta con alla guida una donna di 52 anni residente ad Avellino ed originaria di Ariano Irpino, la quale, purtroppo nel violento impatto contro la parete della galleria ha perso la vita. L’area dell’incidente è stata messa in sicurezza unitamente alla moto.