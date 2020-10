Coronavirus, il sindaco:”dallo screening fatto agli alunni della Masi altri due contagiati”

Nell’ambito delle attività di profilassi in corso, In relazione al caso di positività riscontrato nei giorni scorsi in una classe della scuola media R. Masi, sono stati registrati ulteriori tamponi con esito positivo al covid-19, di cui 2 sono cittadini Atripaldesi.

Le famiglie coinvolte sono state già informate e sono state messe in atto tutte le procedure del caso.

Rassicuro che i tamponi relativi agli altri residenti atripaldesi della classe coinvolta hanno dato esito negativo e pertanto tutte le altre famiglie, non contattate finora, possono stare più serene, rispettando comunque le misure precauzionali ed in attesa di essere contattate direttamente.

Mi rendo conto dei momenti di grande tensione che tutta la nostra comunità sta vivendo per la presenza, oggi più vicina di ieri, del Covid 19 e voglio rappresentare la mia vicinanza, e di tutta l’amministrazione comunale, alle famiglie coinvolte che in questo momento stanno vivendo questa emergenza.

Faremo il possibile in termini di assistenza e di sicurezza del territorio ma e’ necessaria la collaborazione di tutti voi, ancora una volta la compattezza di questa comunità potrà fare la differenza.

Chiedo a voi tutti di prestare la massima attenzione ai provvedimenti in vigore tra cui: l’obbligo di utilizzo della mascherina, sia all’aperto e sia al chiuso; il divieto di assembramento; l’obbligo di igienizzare le mani ed evitare contatti.

Il sindaco

Giuseppe Spagnuolo