Ordinanza coprifuoco Campania: operativa da venerdì 23 ottobre

È stata approvata l’ordinanza che dispone il coprifuoco notturno in Campania dalle ore 23 alle 5 del mattino successivo a partire da venerdì 23 ottobre. L’ha diffusa la Regione Campania, dopo aver ottenuto il via libera del ministero dell’Interno e dopo la firma definitiva del presidente Vincenzo De Luca. L’ordinanza è la numero 83 del 22 ottobre 2020. Lo scopo è di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 sul territorio diminuendo la possibilità di assembramenti sul territorio in particolare nei bar notturni e nei ristoranti.

L’ordinanza coprifuoco segue quelle che dispongono l’obbligo di mascherine anche di giorno e quella che blocca gli spostamenti tra province della stessa Campania. In sintesi: questo provvedimento dispone stop agli spostamenti dalle 23 alle 5 del mattino; chi lavora in attività commerciali, sociali e ricreative è obbligato a tornare a casa entro le 23.30.