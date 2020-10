Vandali di nuovo in azione nel centro storico, imbrattata Piazzetta degli Artisti ad Atripalda: lo sdegno sui social. Foto

Vandali di nuovo in azione nel centro storico, imbrattata Piazzetta degli Artisti ad Atripalda. La denuncia e l’indignazione arriva ancora una volta via social. Lo slargo del centro storico, a pochi passi da Palazzo di città, con il tempo è divenuto una pattumiera e i residenti lamentano schiamazzi notturni e inciviltà. Sulla pagina di Facebook del gruppo “Abc. Atripalda bene Comune” il responsabile Roberto Renzulli scrive, con tanto di foto allegate, «Piazzetta degli Artisti, nuovamente sfregiata. Questa volta cosparse di olio motore bruciato tutte le sedute, i tavoli e attrezzature della piazzetta. Tu che hai fatto questo alla Nostra Comunità sappi che sei seriamente malato, disturbato, hai bisogno di cure, sei un pericolo per te, per i tuoi familiari e per i tuoi amici. Mi appello ai presunti accompagnatori di denunciare a chi di competenza il responsabile, perché voi che stavate con lui sarete ugualmente puniti per quello che avete fatto. Abbiamo toccato il fondo, siete alla fine, al capolinea e per voi non c’è ritorno alla Civiltà. Vergognatevi». E non mancano i commenti di sdegno per le immagini.

L’area nel tempo è più volte stata vandalizzata, tanto che i residenti chiedono che venga installata la videosorveglianza nella zona.

Tempo fa già erano stati distrutti per bene due volte i cinque alberelli piantati al posto di quello rubato che era stato messo a dimora in occasione dell’adesione del Comune del Sabato alla difesa delle foreste in Amazzonia.

L’iniziativa di piantumazione era stata organizzata dalle associazioni “Apple Pie” e Laika con il patrocinio del Comune del Sabato e nasceva dalla volontà di far rivivere spazi cittadini e combattere l’inciviltà diffusa. Un’inciviltà che sembra però ad oggi non trovare fine nella piazzetta degli Artisti.

Nei mesi scorsi più volte l’arredo urbano del centro storico è finito nel mirino di vandali.. Dopo il danneggiamento dell’edicola votiva dedicata al Santo Patrono San Sabino Vescovo altri episodi si erano registrati in piazzetta Garibaldi con il danneggiamento di panchine in legno e posacenere e infine lancio di petardi in un cassonetto dei rifiuti, provocandone l’incendio che richiese l’intervento dei Vigili del Fuoco.

E residenti chiedono l’attivazione della videosorveglianza, spenta da anni, e l’installazione di nuove telecamere.

A Palazzo di città nei mesi scorsi è stata realizzata anche la Control Room, quella che dovrà essere la Centrale Operativa necessaria per la messa in esercizio delle telecamere di sorveglianza già esistenti sul territorio a salvaguardia della sicurezza. Il sistema, con le sue oltre dieci telecamere collocate nei punti strategici della cittadina del Sabato, risulta purtroppo spento da oltre due anni per consentirne l’adeguamento al G.D.P.R. entrato in vigore nel 2018. Un sistema di controllo con l’occhio elettronico perciò molto atteso dalla popolazione non solo contro gli atti vandalici ma anche come deterrente ai furti.