L’Avellino corsara a Foggia vince 1-2

Allo “Zaccheria” di Foggia passa l’Avellino per 1-2. Nel turno serale infrasettimanale di campionato aprono le marcature gli uomini di mister Braglia al 35′: palla in mezzo di Rizzo, Kalombo non aggancia, Adamo riceve e mette sul secondo palo per D’Angelo che mette in rete. Il raddoppio arriva su rigore al 62′, con un penalty di Santaniello.

A rendere meno amaro il passivo per il Foggia ci pensa Vitale, abile ad anticipare tutti e mettere la palla sotto la traversa, al termine di un’azione offensiva sviluppatasi sulla sinistra con protagonista Ndiaye.

Il prossimo impegno dei lupi sarà il derby con la Casertana, in programma domenica 25 ottobre alle ore 17.30.