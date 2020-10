Coronavirus, i nuovi casi in Italia sono 21.273. In Campania nuovo record

Calano i tamponi, ma aumentano i contagi che superano la barriera dei 20mila. I nuovi casi in Italia sono 21.273, ieri erano 19.644. I tamponi effettuati sono 161.880, ieri ne erano stati fatti 177 mila (ne sono stati fatti 15.789 in meno). Significa che la percentuale di positivi sul numero di tamponi eseguiti supera di poco il 13 per cento. I morti sono 128, ieri erano 151 (due giorni fa 91). I pazienti attualmente in cura nei reparti di terapia intensiva sono 1.208, 80 più di ieri.

Nuovo record anche in Regione Campania: 2.590 positivi (di cui 2.445 asintomatici e 145 sintomatici) su 16.906 tamponi, per un totale di 38.613 positivi su 860.203 tamponi; nessuna vittima (il totale resta a 571); 173 pazienti guariti (9.322 in totale).