Coronavirus, Idea Atripalda scrive al sindaco per chiedere un punto drive test per effettuare i tamponi naso-faringei

Questa mattina abbiamo protocollato la seguente richiesta:

IDEA Atripalda dato l’aumento di contagi all’interno della città di Atripalda chiede:

1. Che il Sindaco e l’ASL, in piena collaborazione, predispongano un punto drive test per effettuare i tamponi naso-faringei, così da velocizzare la tracciabilità e fermare l’aumento dei contagi.

2. Che il Sindaco stipuli una convenzione agevolata con un laboratorio accreditato dalla Regione per favorire monitoraggio, con lo svolgimento dei seguenti test:

– Test sierologico igg/igm;

– Test rapido igg/igm;

– Tampone rapido;

– Tampone molecolare.