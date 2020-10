L’Avellino travolge la Casertana: 3-1 il finale. Al “Partenio-Lombardi”, la sfida valida per la settima giornata del girone C di Serie C, si è conclusa con tre punti pesanti e il risultato finale di 3-1. Sugli spalti, per la prima volta, 156 tifosi irpini. Nel primo tempo nonostante la buona partenza dei lupi, sono gli ospiti a passare in vantaggio al 14′ con il gol di Icardi. I biancoverdi reagiscono e trovano il pareggio al 29′ grazie al gol di Maniero. I rossoblu rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione per doppia ammonizione di Hadziosmanovic al 41′. Nel secondo tempo gli uomini di mister Braglia trovano il vantaggio di Maniero al 59′. Infine è Adamo a chiudere i conti siglando il tris all’88’ minuto.