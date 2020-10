La Giunta Spagnuolo approva il progetto di fattibilità tecnico economica per i lavori di ristrutturazione del campo sportivo comunale “Valleverde” in erbetta sintetica. Il sindaco: “un intervento importante”

La Giunta Spagnuolo approva il progetto di fattibilità tecnico economica per i lavori di ristrutturazione del campo sportivo comunale “Valleverde” in erbetta sintetica. L’esecutivo di Piazza Municipio ha autorizzato il Sindaco, con il supporto degli uffici, a formalizzare la candidatura della cittadina del Sabato per ottenere il finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera che punta a riqualificare lo stadio comunale di via Pianodardine. «Lo scopo del progetto – si legge nel deliberato di Giunta – è quello di garantire il massimo grado di riqualificazione del campo di gioco e degli spogliatoi, nonché l’adeguamento alle prescrizioni della Federazione Gioco Calcio per l’adeguamento ai regolamenti di agibilità degli impianti».

L’intervento è già inserito nella programmazione 2019-2021 e nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2020-2022 per l’anno 2021, approvato con delibera di Consiglio comunale a fine settembre scorso. Con determina del Responsabile del II Settore è stato costituito anche l’ufficio di progettazione. Un intervento di 700mila euro di cui 509.000,00 euro come importo dei lavori, 12.500,00 euro per oneri della sicurezza e infine altri 191.000,00 euro come somme a disposizione del Comune.

«Abbiamo approvato il progetto di riqualificazione dello stadio Valleverde per partecipare al bando denominato “Sport e periferie 202 – illustra il sindaco Giuseppe Spagnuolo –. Fondi necessari per un intervento importante. Su due cose puntiamo sostanzialmente: il rifacimento del campo di gioco in erbetta sintetica per avere un campo all’avanguardia e poi la ristrutturazione con efficientamento energetico di tutto il copro spogliatoi oltre ad una manutenzione generale degli spazi esterni e degli accessi al campo. Per poter avere maggiori possibilità di finanziamento siamo arrivati alla progettazione esecutiva e la proposta di candidatura dell’intervento di riqualificazione del campo sportivo comunale la presenteremo entro fine mese. Speriamo di intercettare questo finanziamento importante come abbiamo fatto in altri campi per continuare a migliorare e riqualificare le strutture pubbliche comunali».

Più volte negli anni passati l’impianto sportivo di contrada Valleverde è rimasto off-limits alle squadre di calcio atripaldesi per condizioni di inagibilità e di non sicurezza necessarie per ospitare eventi sportivi, costringendo così le compagini locali a dover giocare a porte chiuse nei match casalinghi o a dover chiedere ospitalità in altre strutture ubicate nei comuni limitrofi.

«In questo momento la struttura sportiva ha un’agibilità anche se per un numero limitato di persone – conclude il primo cittadino -. Con questo finanziamento vogliamo migliorare il livello complessivo della struttura per un suo utilizzo interdisciplinare e per migliorarne anche l’efficientamento energetico. Anche questi sono elementi essenziali per ottenere il finanziamento e per poter di nuovo ampliare il numero di spettatori e delle persone che usufruiscono della struttura sportiva».