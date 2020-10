Coronavirus, comunicato del Sindaco di Atripalda sui 31 contagiati in città: “la buona parte non presenta sintomi”

Informiamo la cittadinanza circa il totale dei casi di positività al Covid 19 comunicati sino ad oggi dall’Asl competente ad accertare i positivi e a ricostruire la filiera dei contatti.

Si rassicura la popolazione che la buona parte dei positivi al covid 19 sul nostro territorio non presenta sintomi ed e’ in discrete condizioni di salute.

Nell’attesa che l’Asl comunichi gli esiti di altri tamponi,effettuati nei giorni scorsi presso laboratori privati accreditati, si invita la cittadinanza ad osservare le norme e le precauzioni disposte per il contenimento della diffusione del Covid -19.

Raccomandiamo pertanto massima prudenza e preghiamo la cittadinanza di voler continuare a informarsi esclusivamente attraverso le comunicazioni ufficiali.

Il Sindaco

Ing Giuseppe Spagnuolo