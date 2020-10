Tamponi drive-in, l’Asl attiva 5 postazioni fisse in Irpinia

L’Azienda Sanitaria Locale comunica che, nell’ambito delle attività di screening sul territorio provinciale, sono state attivate n. 5 postazione drive-in, nei comuni di Avella, Avellino, Ariano Irpino, Cervinara, Montella, per la somministrazione dei tamponi ai contatti stretti di casi positivi al Covid 19.

Le postazioni opereranno a partire dal prossimo sabato 31 ottobre nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 8.00 alle ore 14.00 in modalità drive-in, somministrando i tamponi ai cittadini inseriti negli elenchi forniti dal Servizio di Epidemiologia e Prevenzione. La postazione drive in di Avellino sarà attiva dal lunedì al sabato, nella stessa fascia oraria, in quanto postazione di riferimento anche per gli ambiti distrettuali di Monteforte Irpino e Atripalda. Il cittadino, dopo essere stato avvertito dall’Asl, tramite servizio recall, attivato ad hoc, circa la sede, la data l’orario fissato per l’esecuzione del tampone, dovrà recarsi presso la postazione indicata, provvisto di tessera sanitaria. Il nominativo della persona sottoposta a tampone, sarà inserito, tramite lettura della tessera sanitaria, sulla piattaforma regionale Sinfonia (Anagrafe degli assisti) dove, una volta processato il tampone, verrà caricato il referto dal laboratorio incaricato dell’analisi, consentendo di leggere in tempo reale il risultato sia al SEP che al Medico di Medicina di Base dell’assistito.