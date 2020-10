Coronavirus, nuovo record in Italia: sono 31.084 i nuovi contagi

Sono 31.084 i nuovi casi di Covid-19 comunicati oggi in Italia dal ministero della Salute. Un dato in crescita rispetto ai 26.831 di ieri, e segue l’andamento dei tamponi che ai 215.085 di oggi. Ma ad aumentare è la percentuale dei positivi: pari al 14,5 per cento. Scende invece il numero di morti dovuti al virus: sono 199. Continua la corsa del Coronavirus anche in Campania con 3.186 nuovi positivi su 18.656 tamponi effettuati. Quindici i morti.