Minaccia una coppia di vicini a contrada Alvanite: 55enne di Atripalda assolto dal Giudice

Il giudice del Tribunale Penale di Avellino, dottor Corona, ha assolto con formula piena un uomo di 55 anni residente in contrada Alvanite ad Atripalda, imputato del reato di minacce aggravate nei confronti di una coppia di giovani del posto.

I fatti risalgono ad un pomeriggio del dicembre 2016, quando i Carabinieri della locale stazione si recarono a casa dell’uomo per notificargli un atto giudiziario riguardante una querela sporta nei suoi confronti da una coppia residente nello stesso quartiere. Alla ricezione della querela, il 55enne si rifiutò di firmare la notifica e andò in escandescenza, pronunciando, secondo quanto affermato dalla pubblica accusa, rappresentata dal P.M. dottoressa Galdo, frasi di minaccia nei confronti della coppia dei vicini di casa «devo dare fuoco a te e al tuo compagno. che ci vuole prendo una tanica di benzina e vi brucio».

L’imputato, difeso dai legali dello studio dell’avvocato Gerardo De Vinco, già in fase di indagini preliminari aveva chiesto l’archiviazione della sua posizione e si era dichiarato estraneo ai fatti contestati. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale i difensori De Vinco e Rotondi hanno evidenziato al giudice Corona una circostanza fondamentale che ha scagionato il 55enne: nell’annotazione dei carabinieri intervenuti si faceva riferimento, infatti, non a minacce specifiche, ma solo a delle generiche frasi pronunciate dall’imputato e dettate da un momento di disperazione e nervosissmo. Nell’udienza, in sede di discussione, il Pm ha chiesto una condanna a 9 mesi di reclusione e la parte civile un congruo risarcimento del danno. Il giudice Corona, invece, ha accolto in pieno la tesi difensiva del legali De Vinco e Rotondi e ha assolto il 55enne.