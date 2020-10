Si appropriò indebitamente dell’auto della sua fidanzata di Atripalda: prosciolto dal processo

Si appropriò indebitamente dell’auto della sua fidanzata: prosciolto dal processo. Una venticinquenne di Atripalda denunciò nell’aprile del 2013 il suo fidanzato per appropriazione indebita del proprio autoveicolo. Il giovane, residente nel comune di Nocera Inferiore, aveva chiesto infatti in prestito alla sua ragazza l’automobile del padre, una Lancia Musa appena acquistata, adducendo la scusa che quella di sua proprietà era priva di copertura assicurativa. Dopo un mese dal prestito, la venticinquenne chiese al suo ragazzo, più volte e alla presenza di testimoni, la restituzione della macchina. Ma il fidanzato si rifiutò categoricamente di riconsegnarla e, solo dopo che la relazione tra i due era finita, fece recapitare alla sua ex ragazza la carta di circolazione del veicolo, ma della Lancia Musa nessuna traccia.

Di seguito, la donna atripaldese in compagnia del padre, decise di recarsi presso i Carabinieri della stazione Atripalda per sporgere formale denuncia querela, con la speranza di recuperare l’autovettura di famiglia. Dopo mesi di indagini la Procura della Repubblica di Avellino aveva chiesto il rinvio a giudizio dell’uomo che intanto si era reso irreperibile anche nel suo comune di residenza.

Il processo penale a suo carico si è concluso, nella udienza celebrata dinanzi al Giudice del Tribunale di Avellino, dottoressa Matarazzo, con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, perché ormai trascorsi sette anni e mezzo dal giorno della commissione del fatto. La donna atripaldese, assistita dai legali dello studio dell’avvocato Gerardo De Vinco, non si è costituita parte civile nel processo penale, ma ha dato mandato ai suoi difensori De Vinco e Rotondi di promuovere azione civile nei confronti del suo ex fidanzato per ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali da lei subiti a causa della sottrazione del veicolo.