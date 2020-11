La Fraternita di Misericordia di Atripalda già operativa nel Centro diurno per Anziani di piazza Di Donato. Da lunedì i volontari della Confraternita della cittadina del Sabato hanno preso possesso e trasferito tutte le attività nel nuovo edificio che si affaccia tra via Aversa e piazzetta Di Donato.

L’edificio comunale dell’ex Volto Santo è stato assegnato in comodato d’uso gratuito per un periodo di 6 anni, prorogabile per ulteriori 6 anni, alla Confraternita atripaldese. Nell’edificio l’Amministrazione del sindaco Giuseppe Spagnuolo punta ad attivare un “Centro Sociale Polifunzionale per anziani”.

«Da lunedì ci siamo trasferiti nel nuovo immobile – spiega Vincenzo Aquino, presidente della Confraternita della Misericordia atripaldese e coordinatore provinciale delle Misericordie -. Un trasferimento abbastanza repentino e necessario visto l’impegno notevole ed i servizi del 118 legati all’emergenza Covid-19. Abbiamo avuto così la necessità urgente di scindere le due attività rispetto al personale impegnato a fronteggiare la pandemia».

Il presidio del 118 invece continuerà ad occupare dei locali della scuola “Masi” di via Pianodardine dove è operativo con due ambulanze, di cui una destinata esclusivamente a fronteggiare l‘emergenza da Covid-19.

«Abbiamo voluto sdoppiare le attività, trasferendoci nel nuovo edificio e lasciando a via Pianodardine quella che affrontano l’emergenza – prosegue il presidente Aquino -. Il Comune aveva già provveduto a pianificare la sistemazione dei parcheggi da assegnare alla Misericordia e l’auspicio e che si concretizzi la settimana prossima.

Purtroppo le attività legate agli anziani sono sospese in questo momento per il Coronavirus, per cui la struttura sarà utilizzata solo al primo piano con i volontari impegnati per l’acquisto dei farmaci, il banco alimentare e il centralino per lo smistamento dei vari servizi da fare».

Il Centro diurno per Anziani, dovrà offrire, una volta passata l’emergenza pandemica, un servizio a ciclo semiresidenziale per persone ultra 65enni autonome e semiautonome con forme di coinvolgimento degli utenti e delle famiglie. L’edificio composto di tre piani, presenta una superficie complessiva paria circa 2.051 mq. con palestra, laboratori, sala lettura, biblioteca e mensa.

Il Centro Sociale Polifunzionale è realizzato nell’edificio un tempo appartenuto alla Fondazione atripaldese costituitasi in città negli anni ’50 a seguito di un presunto sanguinamento di un quadro raffigurante il Volto Santo di Gesù. L’effige ora è custodita all’interno dell’ex Convento di Santa Maria della Purità dove ha sede anche la “Fondazione Volto Santo” che gestisce l’ex Convento.