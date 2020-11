L’Avellino si fa raggiungere dalla Turris: finisce 2-2

Si chiude con il punteggio di 2-2 il derby campano tra Avellino e Turris al Stadio Partenio-Lombardi. La gara è stata la prosecuzione dal 9′ minuto del primo tempo della partita interrotta e rinviata nella prima giornata di campionato per impraticabilità di campo.

I lupi passano in vantaggio al 26′ del primo tempo con Santaniello e raddoppiano al 28′ della ripresa con Tito. Dopo l’espulsione dell’attaccante Riccardo Maniero per un fallo inutile a gioco fermo al 33′, l’Avellino si fa rimontare dalla Turris al 35′ con Persano e al 92′ ha pareggiato Romano.

Con il punto l’Avellino sale a quota 14 in classifica restando alle spalle della Ternana, ma con una partita in meno rispetto ai rossoverdi. Raggiunti dalla formazione di Braglia al secondo posto Bari e Teramo.