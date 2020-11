Comune, l’assessore al Personale Stefania Urciuoli: “Amministrazione pronta ad investire su nuove assunzioni nel triennio”

Con delibera di Giunta Comunale n. 114 del 30.09.2020, è stato approvato il Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022 ed il Piano occupazionale del Comune di Atripalda.

E’ stato adottato sulla base delle priorità indicate dai Responsabili di posizioni organizzative ed in coerenza con le necessità reali dell’Ente, riguardo alle risorse e ai profili professionali necessari.

Si è tenuto, altresì conto soprattutto degli equilibri e delle risorse di bilancio, nonché dei vincoli in materia di spesa di personale e non può, in ogni caso, comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tale programmazione sopperirà alle reali carenze di organico del Comune di Atripalda, venutesi a creare negli ultimi anni e mai considerate dalle precedenti amministrazioni.

La macchina Amministrativa dovrebbe disporre di n. 69 unità lavorative alle sue dipendenze, al cospetto delle attuali n. 43 unità lavorative in servizio.

Nel corso degli anni, numerosi sono stati i pensionamenti a fronte di un modesto ricambio generazionale.

il Piano del fabbisogno è orientato all’individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

Nel documento vengono inoltre indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, infatti nel triennio 2020/2022 saranno investiti circa € 340.000,00 sull’assunzione di nuovo personale.

Questa Amministrazione vuole investire ulteriormente sulla sicurezza del territorio, con l’assunzione di agenti della Polizia Locale con la finalità di contribuire al miglioramento della vivibilità nel nostro comprensorio.

Queste assunzioni daranno un grande impulso all’attività della macchina amministrativa che potrà così contare su nuovi collaboratori in diversi settori avviando così, uno strutturale ricambio generazionale.

Il nostro obiettivo è assicurare la continuità dei servizi e far crescere la qualità del lavoro, al fine di migliorare i servizi a tutta la collettività atripaldese.

Attualmente ci sono 13 tirocinanti che svolgono gratuitamente attività formativa presso il Comune di Atripalda, a seguito dell’adesione con deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 13/12/2018 al progetto RIPAM – Concorso unico territoriale per le Amministrazioni della Regione Campania di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tale adesione ha consentito un risparmio dei costi per la selezione dei concorrenti oltre che una maggior trasparenza della procedura.

Nel mese di aprile di quest’anno si è conclusa la procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di categoria giuridica C1 presso il Settore Finanziario e n. 1 posto di categoria giuridica C1 presso il Settore Vigilanza. Mentre è in itinere la procedura di n. 1 posto di categoria giuridica D1 presso il Settore Affari generali.

Questo Piano consentirà di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato con l’ingresso di nuovi dipendenti nel triennio 2020/2022 come di seguito riportato:

ANNO 2020

CATEGORIA C1

1 ISTRUTTORE CONTABILE Settore I Finanziario

1 ASSISTENTE SOCIALE Settore VII Affari Generali

1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA Settore III Area Vigilanza

CATEGORIA A1

2 OPERAI Settore II LL.PP. e Manutenzione

ANNO 2021

CATEGORIA C

2 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Settore VII Affari Generali

2 ISTRUTTORI DI VIGILANZA Settore III Area Vigilanza

1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO INFORMATICO Settore VII Affari Generali

1 ISTRUTORE TECNICO Settore II LL. PP. e Manutenzione

CATEGORIA B1

2 OPERAI SPECIALIZZATI Settore II LL.PP. e Manutenzione

CATEGORIA D1

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO Settore VII Affari Generali

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Settore II LL. PP. e Manutenzione

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO Settore VI Gestione Risorse Umane

ANNO 2022

CATEGORIA C1

1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA Settore III Area Vigilanza

1 ISTRUTTORE CONTABILE Settore I Finanziario

Tale programmazione permetterà un piano di assunzioni particolarmente ampio che ci consentirà di uscire dall’attuale fase di emergenza entro il prossimo triennio rendendo la macchina amministrativa più performante.

Assessore al Personale

d.ssa Stefania Urciuoli