L’Irpinia piange Gigi Proietti: due volte premiato al Cinema Ideal di Atripalda con il “Laceno d’Oro”

L’Irpinia piange Gigi Proietti scomparso ieri nel giorno del suo ottantesimo compleanno. L’attore e comico romano è stato più volte in provincia di Avellino. Storica la sua apparizione nell’Avellino colpita dal Terremoto del 1980, nell’ambito degli appuntamenti di “Musica Incontro” al Teatro Partenio.

Fu premiato per ben due volte alla manifestazione e rassegna di cinema “Laceno D’Oro” che si tennero al Cinema Ideal di piazza Umberto ad Atripalda. Nel 1970 e nel 1975 Proietti fu insignito del Premio Laceno d’Oro come Miglior Attore per ben due volte. Nel 1970 per il film “Dropout” di Tinto Brass calcò il palcoscenico del glorioso cineteatro atripaldese e poi ancora nel 1975 con il film di Alberto Lattuada “Le farò da padre”.

Commosso il ricordo di Luca Cipriano, che ne rievoca la presenza con “Pierino e il Lupo” al Teatro Carlo Gesualdo nel 2012.