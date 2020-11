Piazzetta degli Artisti ad Atripalda sfregiata nuovamente dai vandali. Foto

Piazzetta degli Artisti ad Atripalda sfregiata nuovamente dai vandali. Poche settimane dopo in cui tutte le sedute e i tavoli sono state cosparse di olio bruciato da parte di ignoti, l’altra notte è stato divelto un palo della segnaletica stradale e piazzato in bella mostra di sé sotto il gazebo. Una sorta di sfida lanciata da balordi che ha fatto scattare nuovamente la denuncia e l’indignazione sui social.

Sulla pagina di Facebook del gruppo “Abc, Atripalda bene Comune” il responsabile Roberto Renzulli, che ha più volte denunciato l’incuria e il degrado, scrive con tanto di foto allegate, «È una battaglia già persa. Una battaglia che abbiamo voluto perdere. Caro Sindaco, ti avevamo implorato di sporgere denuncia, di far capire che non si poteva più andare oltre, di chiedere punizioni esemplari e multe salate, ma hai preferito anche in questo caso, come in tutti gli altri casi, di girare la testa, di ignorare, perché per voi ignorare è amministrare. Non è ignorando che si risolvono i problemi. Non è così che funziona. Questi balordi andranno avanti all’infinito. Li devi fermare. Vai dai Carabinieri fai una bella denuncia contro ignoti, ingaggia un sorvegliante privato. Denuncia e chiedi i danni a loro e ai loro genitori. E mettila una telecamera».

Lo slargo del centro storico, a pochi passi da Palazzo di città, nel tempo è stato più volte vandalizzato, tanto che i residenti chiedono che venga installata la videosorveglianza nella zona.

Nei mesi scorsi più volte l’arredo urbano del centro storico è finito nel mirino di vandali. E residenti chiedono l’attivazione della videosorveglianza, spenta da anni, e l’installazione di nuove telecamere.