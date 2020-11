Coronavirus, oltre 30mila contagi in Italia e 4mila positivi in Campania ieri

Sono 30.550 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati ieri in Italia. Il dato ed è collegato alla crescita dei tamponi che passano a 211mila di oggi. Il tasso di positività, ovvero la percentuale di positivi rispetto ai test eseguiti, rimane alto e supera il 14 per cento. Sono 352, invece, le nuove morti causate dal virus. Si tratta di un lievissimo calo rispetto alle 353 vittime di martedì. Continua la crescita dei malati in terapia intensiva che passano dai 2.225 di ieri ai 2.292 di oggi.

Nel giorno in cui il premier Conte ufficializza l’ingresso a sorpresa della Campania in zona gialla, il Coronavirus fa segnare un altro record sfondando per la prima volta il muro dei quattromila contagi al giorno e fa registrare 4.181 nuovi positivi su 21.684 tamponi effettuati. Di questi nuovi contagiati, 3.852 sono asintomatici e solo 329 presentano sintomi. Quindici le persone decedute ieri.