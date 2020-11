Cambio piano traffico nel centro storico di Atripalda, Antonio Prezioso: “Stravolto il piano parcheggi a Piazza Di Donato”

Il nuovo piano parcheggi realizzato nel centro storico di Atripalda, in particolar modo in piazza Di Donato, crea malumori e disagi ai residenti della zona e danneggia le attività commerciali ivi localizzate.



La Misericordia di Atripalda svolge un ruolo importantissimo nella nostra comunità e la nuova collocazione dimostra quanto rispetto ci sia per il lavoro che essa svolge, ma un’amministrazione attenta deve far si che nel centro storico di Atripalda si realizzi un giusto equilibrio, tra posti riservati e posti liberi, per la salvaguardia dei diritti dei residenti di parcheggiare agevolmente in una zona dove son pochissimi i garage privati e il posto auto è da sempre un miraggio.

Ma svegliarsi la mattina e trovare stravolto il piano parcheggi, senza che ci sia stato alcun preavviso o confronto pubblico non è consono ad una città civile come la nostra.

Pertanto Fratelli d’Italia invita il Sindaco Spagnuolo, l’Assessore al ramo Musto e il Comandante Giannetta a sedersi intorno ad un tavolo, coinvolgendo tutti le parti interessate, tra cui i residenti che si son fatti promotori di una petizione e i commercianti della zona, per trovare una soluzione che soddisfi le esigenze di tutti.