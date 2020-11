Lutto nel mondo del commercio cittadino: addio a Rita Angiuoni in Bilotto

La signora con il marito fioraio Terenzio (nella foto il giorno del loro matrimonio), scomparso prematuramente, e l’aiuto dei figli, era stata titolare di un negozio in piazza Umberto per la vendita di fiori e in via Circumvallazione.

Una famiglia da sempre impegnata nel commercio cittadino e provinciale

La piangono i figli Emiliano, Stefania e Tiziana, i generi Giampiero Del Mauro e Gennaro Iandiorio, i fratelli, i nipoti e i parenti tutti.

Questo pomeriggio, alle ore 15,30, i funerali presso la chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire di Atripalda.

Alla famiglia le condoglianze più sentite da parte della redazione di AtripaldaNews.