Coronavirus, ad Atripalda 118 positivi totali: nota del sindaco Spagnuolo

Comunichiamo alla cittadinanza che, come rilevato dai dati forniti dall’Azienda Sanitaria Locale, i casi di positività al Covid registrati sul territorio di Atripalda fino ad ora sono 118.

Ferme restando le prescrizioni vigenti in termini di contrasto alla diffusione del contagio, raccomandiamo alla cittadinanza di spostarsi

solo in casi di salute, estrema necessità o per ragioni lavorative.

Il sindaco

Ing. Giuseppe Spagnuolo