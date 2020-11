Addio all’ex dirigente scolastico Mario Narciso: cordoglio e commozione ad Atripalda

Amava Atripalda e i suoi studenti. E’ scomparso ieri l’ex dirigente scolastico Mario Narciso che ha dato lustro alla scuola cittadina. Dirigente dall’animo mite. Uomo colto dalle grandi doti umane e professionali.

Questo il ricordo dell’ex sindaco Lello La Sala: “Che con Mario Narciso la scuola di Atripalda perde uno dei più seri e colti direttori didattici che, con garbo, misura e competenza professionale, ha dato prestigio alla funzione e all’istituzione. Ultimo erede di una famiglia che ha segnato la vita politica del ‘900, dalla quale pure sollecitato volle essere estraneo, Mario Narciso (come già, troppo presto, Elio Parziale) lascia una traccia che vive tuttora nel nostro fragile e incerto presente”.

Per la Pro Loco di Atripalda: “Oggi se ne va anche il Direttore Mario Narciso in silenzio, in umiltà così, come era abituato, sicuramente si rincontrerà con Elio ( di cui oggi ne ricorre il compleanno). A noi mancheranno tantissimo e da loro cercheremo di trarne il loro insegnamento di Valori. Siamo Stati Felici di Immortalarli Insieme nella Nostra Mostra “Classi 1950_2000” del 2014”.

Alle ore 10 di stamattina, giovedì 12 novembre, la cerimonia di commiato nella Chiesa del Carmine di Atripalda.

Alla famiglia le più sentite condoglianze dalla redazione e proprietà di AtripaldaNews.