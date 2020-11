Cambia il piano traffico nel centro storico di Atripalda, dopo le polemiche parla l’assessore alla Viabilità Mirko Musto: “convinti della bontà del nostro operato invito ad attendere la conclusione dei lavori”

«Certamente c’è stato qualche piccolo disagio ma siamo convinti della bontà del nostro operato e attendiamo la conclusione dei lavori nel centro storico per poter tracciare un bilancio. Da parte nostra non c’è nessuna preclusione e siamo pronti a confrontarci nell’interesse della città».

Dopo le polemiche e le proteste di residenti e commercianti scoppiate per il cambio del piano traffico nel centro storico di Atripalda, l’assessore alla Viabilità Mirko Musto prova a tranquillizzare gli animi.

Un cambio del piano traffico resosi necessario visto l’arrivo in piazzetta Di Donato dei mezzi di soccorso dei volontari della Confraternita della Misericordia che hanno preso possesso e trasferito tutte le attività nel nuovo edificio che si affaccia tra via Aversa e piazzetta Di Donato. Da qui la necessità di realizzare aree di parcheggi riservate ai mezzi di soccorso.

«Ricordiamoci che la Misericordia di Atripalda offre un servizio non solo alla città ma a tutta la provincia – prosegue Musto – e quindi ha necessità di alcuni posteggi riservati. Capisco che nel centro storico non ci sono tantissimi posti, ma come Amministrazione stiamo lavorando ad un progetto che migliori la viabilità nel cuore antico della città. Siamo partiti da piazza Di Donato individuando i posti per i mezzi di soccorso, installando la nuova segnaletica orizzontale e verticale e cercando di agevolarne l’accesso. Con il delegato ai Lavori Pubblici Salvatore Antonacci stiamo lavorando per asfaltare tutta via Tripoli e le sue traverse, creando un percorso perdonale e nuovi posti aiuto in modo da riqualificare la zona. Ma le scelte si possono anche migliorare, non c’è nessuna preclusione di sorta. Diamo il tempo che siano completati tutti gli interventi nel centro storico e solo allora potremo dare un giudizio finale. Questo è l’invito che rivolgo ai residenti, ai commercianti, alle associazioni e anche all’ex assessore Prezioso. Come assessorato siamo disposti a raccogliere tutti i suggerimenti e ad ascoltare anche le critiche purché siano costruttive».

Per ora le nuove aree di sosta saranno destinate a parcheggio gratuito: «solo dopo ci confronteremo con i residenti per decidere cosa fare».