Pari in rimonta per i lupi con la Paganese

Finisce 1-1 il derby tra Paganese e Avellino. Un pareggio furi casa che vale oro per gli uomini di mister Braglia, che strappano un punto in rimonta dopo lo svantaggio subito su calcio di rigore per i padroni di casa trasformato da Diop al 42’.

Al 57’ Santaniello sbaglia per i biancoverdi un calcio di rigore. Il pareggio irpino arriva 10’ dopo con una punizione di Aloi.