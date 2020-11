Coronavirus, Campania in zona rossa: oggi altri 40 morti. In Italia i nuovi contagi sono 40.902 con 550 decessi

La Campania diventa zona rossa. Il ministro della Salute Roberto Speranza, ai sensi dell’ultimo Dpcm, firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 15 novembre: a passare in zona rossa sono le regioni Campania e Toscana. Preoccupa infatti il bollettino di oggi che in regione vede altri 4.079 nuovi contagiati e 40 deceduti.

Nel bollettino del ministero della Salute si registrano in Italia invece ben 40.902 nuovi contagi, un dato mai raggiunto finora, che portano il totale dei casi da inizio pandemia a 1.107.303. I morti in 24 ore sono 550, per un totale di 44.139 vittime, i guariti +11.480, per 399.238 totali. I casi attuali sono ad oggi 663.926 (+28.872).