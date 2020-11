Coronavirus, l’appello di Idea Atripalda: “restituite le bombole d’ossigeno!”

Vogliamo cogliere l’occasione, utilizzando i nostri canali social, per evidenziare una questione importante. Riteniamo giusto unirci all’appello di molti farmacisti: bisogna riportare le bombole di ossigeno vuote in farmacia per evitare carenze nell’ossigenoterapia domiciliare.

Le bombole per l’ossigenoterapia domiciliare rappresentano uno dei primi presidi per i malati Covid-19, ma anche per tanti altri affetti da patologie respiratorie croniche.

Una volta esaurita, la bombola deve essere riportata tempestivamente alla farmacia, in modo che possa essere sanificata, riempita e messa a disposizione di altri pazienti.

È una grande responsabilità verso chi ne ha bisogno e per agevolare l’accesso ad un farmaco salvavita, qual è l’ossigeno terapeutico.

In questi momenti è importante fare fronte comune e cercare di essere utili alla comunità e questo è un modo per esserlo.

Idea Atripalda