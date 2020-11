Coronavirus, il cordoglio del sindaco Giuseppe Spagnuolo: “non si tratta di una persona residente in Atripalda, ma proveniente dalla provincia di Caserta”

Avendo appreso la notizia del decesso presso il COVID hospital dell’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino di una 82 enne indicata come residente in Atripalda, esprimo il mio cordoglio per la famiglia della signora. Il dolore di questa famiglia, come quello di tutte le altre colpite dal virus, e’ il dramma peggiore indipendentemente da quale comunità colpisca. In questo caso corre l’obbligo di precisare tuttavia che, dalle informazioni assunte, non si tratta di una persona residente in Atripalda, ma proveniente dalla Provincia di Caserta. Esprimendo ancora mia piena vicinanza chiedo nuovamente a tutti di rispettare le norme anti covid.



Il sindaco

Ing. Giuseppe Spagnuolo