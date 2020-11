Dichiarò un reddito falso, assolta dal Tribunale di Avellino 50enne di Atripalda

Una 50enne di Atripalda, S.C. le sue iniziali, è stata assolta dal giudice del Tribunale Penale di Avellino, dottor Giulio Argenio, dall’accusa di aver dichiarato un reddito falso inerente l’anno d’imposta 2016. Le indagini ebbero inizio nel 2018 a seguito di una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate dopo accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Avellino.

Agli inizi del 2019 la Procura della Repubblica di Avellino aveva chiesto l’emissione di un decreto penale di condanna alla pena di una multa di 9mila euro, mentre la 50enne assistita dai legali dello studio dell’avvocato Gerardo De Vinco si era dichiarata estranea ai fatti contestati, respingendo ogni accusa in una corposa memoria difensiva.

Il Gip del Tribunale di Avellino, dottor Paolo Cassano, respinse la richiesta della Procura, non ritenendola opportuna in relazione alla pena edittale prevista per il reato di false dichiarazioni di reddito (pena della reclusione che va da 1 a 5 anni).

Dopo il rigetto della richiesta del decreto penale di condanna, il Sostituto Procuratore di Avellino, dottor Del Mauro, notificò alla donna un decreto di citazione diretta a giudizio per l’udienza del 16 novembre 2020 dinanzi al giudice del Tribunale monocratico di Avellino, dottor Giulio Argenio.

In tale udienza i legali della 50enne atripaldese, gli avvocati De Vinco e Rotondi, hanno eccepito al Giudice Argenio due questioni: la prima per quanto riguarda il reato di false dichiarazioni di reddito, l’azione penale del Pubblico Ministero va esercitata con il rito che prevede l’udienza preliminare e non con la citazione diretta a giudizio; la seconda eccezione sollevata dai legali riguarda che la 50enne atripaldese per gli stessi fatti fu già giudicata e prosciolta nel marzo 2019 da altro Gup del Tribunale di Avellino, la dottoressa Zarrella.

Tale tesi difensiva è stata accolta in pieno dal giudice Argenio che ha pronunciato formula assolutoria.