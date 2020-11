“Virgo Fidelis”, celebrata messa dal vescovo Aiello in onore della Patrona dei Carabinieri

Oggi si celebrano in tutt’Italia e all’Estero (per i Carabinieri impiegati in missione di pace) le ricorrenze della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri e del 79° anniversario della “Battaglia di Culqualber”.

Questa mattina, anche nel capoluogo irpino, nella Chiesa del Santissimo Rosario, è stata celebrata la Santa Messa: una celebrazione naturalmente molto sobria ed essenziale a causa delle restrizioni imposte dall’attuale emergenza epidemiologica.

Officiata dal Vescovo di Avellino, Monsignor Arturo Aiello, la funzione si è svolta alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Luigi Bramati, di una rappresentanza di Carabinieri del Comando Provinciale, del Gruppo Carabinieri Forestali di Avellino e delle Associazioni Carabinieri in congedo.

Al termine della S. Messa è intervenuto il Colonnello Bramati che ha commemorato il fatto storico della “Battaglia di Culqualber” e ringraziato i suoi uomini per l’impegno e l’abnegazione che quotidianamente pongono per garantire sicurezza e rispetto della legalità.