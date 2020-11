Coronavirus, il sindaco di Atripalda pronto a far slittare la riapertura di Infanzia e prima elementare al 30 novembre

Il sindaco di Atripalda pronto a far slittare a lunedì 30 novembre l’apertura dell’Infanzia e delle prime classi della Primaria in Città.

Giuseppe Spagnuolo, dopo l’anticipazione di oggi primeggio fatta dal governatore De Luca che dà facoltà ai sindaci di assumere decisioni più restrittive rispetto alla ripresa delle lezioni in presenza alla scuola dell’Infanzia e alla prima classe della Primaria prevista per mercoledì 25 novembre, ha deciso di posticipare alla settimana prossima la riapertura delle scuole nella cittadina del Sabato puntando ancora sulla Dad.

”La Regione ha spostato la possibile riapertura al 25 novembre per infanzia e prima elementare. E’ demandato ai sindaci valutazioni sul proprio territorio per verificare l’opportunità di provvedimenti più restrittivi – spiega il primo cittadino -. Ora stiamo completando le nostre valutazioni e domattina emetteremo un Provvedimento. Siamo orientati per continuare con la chiusura e con la didattica a distanza almeno fino al 30 novembre, unificando poi successivamente le valutazioni anche rispetto alle altre classi delle elementari e della prima media, la cui apertura attualmente è prevista per il 30”.