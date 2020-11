Coronavirus, in Italia superati i 50mila decessi in nove mesi. In Campania 2.158 nuovi contagiati

Sono 22.930 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Solo 148.945 sono stati però i tamponi elaborati, per un totale di 796.849 persone attualmente positive in Italia. Si registra invece una crescita sul numero dei decessi, che oggi sono 630 per un totale di 50.453 vittime dall’inizio della pandemia nove mesi fa. Questi i dati riportati nel bollettino nazionale del Ministero della Salute e diffuso dalla Protezione Civile. In Campania invece si registrano 39 morti (deceduti dal 14 al 22 novembre) e 2.158 contagiati con record di pazienti guariti: 2.091 in 24 ore.