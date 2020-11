Atripalda, scuole chiuse fino al 29 novembre: ecco l’ordinanza del sindaco

Scuole chiuse ad Atripalda. Il sindaco di Atripalda, Giuseppe Spagnuolo, ha firmato questo pomeriggio l’ordinanza che proroga la sospensione delle attività didattiche in presenza, in via precauzionale, a tutela della salute pubblica ed in considerazione dell’emergenza COVID- l9 in atto, per il periodo intercorrente dal25 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. Questo il testo completo dell’ordinanza:

Il Sindaco

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di

patologie derivanti da agenti viraii trasmissibili;

Visto il decreto-legge 25103/2020, n. 19;

Visto il decreto-legge 1610512020, n. 33;

Visto il DPCM del3llll2020 e i relativi allegati;

Vista I’ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, con cui sono state individuate nuove

regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, classificate zona

rossa, tra cui Regione Campania, alla quale si applicano a decorrere dal 15 e frno al 29 novembre 2020,

le misure di prevenzione indicate negli artt.2 e 3 del Dpcm del 3lll12020;

Considerato che le misure straordinarie adottate hanno il preciso scopo di limitare la mobilità,

riducendola all’essenziale, al fine di ridune i casi di contagio;

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate

in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 ed in particolare l’ordinanza n. 90 del 15

novembre 2020 con la quale il Presidente ha dettato, tra [‘altro, disposizioni concementi l’attività

scolastica a distanza disponendo al punto l.l che “con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23

novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al sttccessivo punto 1.3., restano sospese le attività educative

in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di

istruzione 0-6 anni) nonché I’attit,ità didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In

visla della ripresa di tali attitità a far datu dal 21 novembre 2020, è dato mandato alle A.4.SS.LL.

lerritorialmente competenti di assicurare, dal l6 novembre 2020, l’effettuazione di screening, attraverso

somministrazione di lamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle

classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi … “;

Preso atto che il Presidente della Regione Campania con Ordinanza n. 92 del 23111112020 ha disposto:

“… l.l. con decorrenza clal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle altiyità in presenza dei

servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni)

nonché I’attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E’ demandato alle ASSL

terrilorialmente competenti il monitoraggio dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei

dati di rispettivo interesse. E’ consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità

accertate con riferimento ai territori di competenza, I’adozione di prowedimenti di sospensione delle

attività in presenza o di altre misure restriltive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle

ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per I’esercizio in sicurezza dell’attività

didattica in presenza: …”:

Considerato 1’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo

dell’epidemia e la costanza di nuovi contagi accertati dall’ASL sul territorio di questo Comune;

Vista la nota dell’Istituto Comprensivo “E. De A.Micis – R. Masi”, acquisita agli atti con prot. n. 35070

del2411112020:

Ritenuto dover, in via precauzionale, sospendere le attività scolastiche in presenza almeno fino alla data

del 2911112020 nelle more di ulteriori determinazioni;

Ritenuto dover proseguire nel monitoraggio dell’attività da pate dell’ASL di screening epidemiologico

specifico sulla popolazione scolastica e generale sull’andamento della diffusione del virus sul territorio

comunale al fine di valutare ulteriori provvedimenti restrittivi a partire dalla data del30lll12020′,

Visti:

= il Codice della Protezione Civile approvato con D.Lgs. 0210112018 n. I ed in particolare I’art. 12

che prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione

Civile;

= il Piano Comunale di Emergenza, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del

311112016 che prevede I’adozione di articolate misure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di

emergerza; : la Legge 23/12/1978,r.833;

= il Decreto Legislativo I 8/08/2000, n. 267 – art. 50;

= il Decreto legislativo 3110311998, n. l12-art. 117;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di

eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai

sensi delle norme tutte soprarichiamate;

DISPONE

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti:

1. La sospensione delle attività didattiche in presenza, in via precauzionale, a tutela della salute

pubblica ed in considerazione dell’emergenza COVID- l9 in atto, per il periodo intercorrente dal

25 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia

(sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza

della prima classe delle scuole primarie.

2. L’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti restrittivi a partire dal giomo 3011112020 all’esito

delle attività di accertamento delle condizioni di diffusione del virus in riferimento al territorio

comunale.

3. La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Atripalda e la massima diffusione e

pubblicità sul territorio comunale.

4. Trasmettere la presente Ordinanza al Dirigente Scolastico, al Proweditorato agli studi di Avellino,

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Govemo di Avellino ed al Comando Stazione Carabinieri

di Atripalda.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

/ entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione al competente Tribunale Amministrativo

Regionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 2B/01/1977 n. l0 nei termini e modi previsti dall’art. 2

e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1031:

/ entro 120 (centoventi) giorni dalla dala di pubblicazione del prowedimento al Presidente della

Repubblica nei termini e modi preisti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/1 1/1971, n. 1199.