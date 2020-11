Coronavirus, aggiornamento Asl: 148 i positivi in Irpinia, 5 a Atripalda

L’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.345 tamponi analizzati, sono risultate positive al COVID 148 persone:

– 2, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

– 4, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 5, residenti nel comune di Atripalda;

– 10, residenti nel comune di Avella;

– 12, residenti nel comune di Avellino;

– 4, residenti nel comune di Baiano;

– 10, residenti nel comune di Bisaccia;

– 1, residente nel comune di Calitri;

– 1, residente nel comune di Caposele;

– 1, residente nel comune di Capriglia Irpina;

– 6, residenti nel comune di Cervinara;

– 1, residente nel comune di Cesinali;

– 2, residenti nel comune di Chiusano San Domenico;

– 1, residente nel comune di Conza della Campania;

– 1, residente nel comune di Fontanarosa;

– 1, residente nel comune di Forino;

– 3, residenti nel comune di Gesualdo;

– 7, residenti nel comune di Grottaminarda;

– 2, residenti nel comune di Lioni;

– 3, residenti nel comune di Mercogliano;

– 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

– 3, residenti nel comune di Montefalcione;

– 3, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 4, residenti nel comune di Montella;

– 2, residenti nel comune di Montemarano;

– 2, residenti nel comune di Montoro;

– 2, residenti nel comune di Morra de Sanctis;

– 2, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

– 4, residenti nel comune di Nusco;

– 1, residente nel comune di Prata Principato Ultra;

– 4, residenti nel comune di Pratola Serra;

– 7, residenti nel comune di Roccabascerana;

– 5, residenti nel comune di Rotondi;

– 1, residente nel comune di San Mango sul Calore;

– 2, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

– 2, residenti nel comune di San Michele di Serino;

– 2, residenti nel comune di Santa Paolina;

– 1, residente nel comune di Sant’Andrea di Conza;

– 3, residenti nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi;

– 1, residente nel comune di Scampitella;

– 8, residenti nel comune di Sirignano;

– 2, residenti nel comune di Solofra;

– 4, residenti nel comune di Sperone;

– 1, residente nel comune di Torre Le Nocelle;

– 2, residenti nel comune di Tufo;

– 1, residente nel comune di Vallata.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

✓ Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati:

◦ n. 4 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva;

◦ n. 12 (su 12 posti letto)pazienti in Medicina Covid;

◦ n. 26 pazienti in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.