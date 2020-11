Verifica e salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2020.2022, lunedì 30 novembre torna il Consiglio comunale ad Atripalda

Il sindaco Giuseppe Spagnuolo ha disposto la convocazione del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, presso la Sala Consiliare in Piazza Municipio per il giorno 30 novembre 2020 alle ore 18.00 in seduta di prima convocazione e per il giorno 2 dicembre 2020 alle ore 18.00 in seduta di seconda convocazione per la discussione dei seguenti punti iscritti all’ordine del giorno:

Variazione di Assestamento Bilancio di Previsione 2020/2022. Art. 175 TUEL. Riconoscimento debiti fuori bilancio Art. 194, comma 1, Lett. A) D.Lgs. n. 267/2000. Ordinanza Tribunale di Avellino Proc. RG. 1701/2020 – Sentenza GDP Avellino n. 1906/2020. Verifica salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020.2022 – Ant. 193 D.Lgs N. 267/2000