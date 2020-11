Addio a Diego Armando Maradona, il mondo piange l’ex Pibe de Oro

Diego Armando Maradona è morto a 60 anni (nella foto allo stadio Partenio con il il dirigente dell’Us Avellino, l’atripaldese Carlo Spina). L’ex campione argentino, che era allenatore del Gimnasia, ha avuto una crisi cardiorespitatoria nella sua abitazione a Tigre, nei pressi di Buenos Aires, ed è deceduto intorno alle 12 ora locale, nonostante i soccorsi portati da ben nove ambulanze: i medici hanno tentato di rianimarlo senza successo. Maradona aveva compiuto 60 anni il 30 ottobre e si era sottoposto a un’operazione alla testa il 4 novembre scorso per rimuovere un ematoma subdurale. Tornato a casa l’11 novembre, sembrava sulla via della ripresa.

L’ex Pibe de Oro lascia tantissimi tifosi nel mondo e soprattutto a Napoli, dove durante i suoi sette anni di militanza nel club partenopeo a guidato i biancoazzurri alla vittoria di due storici scudetti nel 1987 e nel 1990.

Tante le sfide al Partenio-Lombardi ai tempi della Serie A. Il derby per eccellenza in Campania, ricordato nel lontano 2005 ospite al programma di ESPN+ “Hablamos de Futbol“. Alla domanda di Victor Hugo Morales, Maradona, rispose in maniera netta: “Il vero derby è Napoli-Avellino”. Maradona ricordava le sfide infinite contro El Pelado al secolo Ramon Diaz.

L’ultimo derby al Partenio tra Avellino e Napoli fu quello del 4 ottobre del 1987. Vinse il Napoli 1-0, ma Maradona non riuscì a segnare. Oggi il mondo del calcio e non piange il più grande campione di sempre.