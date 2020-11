Il Consorzio A5 a confronto su Donne e Opportunità

Si conclude con il convegno di questo pomeriggio l’esperienza progettuale legata alla misura regionale di Accordi territoriali di genere per il Consorzio dei servizi sociali A5 di Atripalda.

In modalità online, alle 16.30, sul tema “il tempo giusto”, dal titolo del progetto realizzato in partenariato con la Cisl di Avellino e L’Asl, un momento di riflessione sulla Donna e le opportunità che ci sono e che ci dovrebbero essere per superare una condizione spesso di svantaggio e di difficoltà nella realizzazione del proprio percorso professionale e familiare.

All’iniziativa di questo pomeriggio parteciperanno, il presidente del Cda del Consorzio dei Servizi Sociali A5 di Atripalda, VITO PELOSI, il direttore generale del Consorzio A5 , CARMINE DE BLASIO, il segretario generale della Cis Campania e reggente di Avellino-Sannio, DORIANA BUONAVITA e la consigliera di pari opportunità della Regione Campania, DOMENICA MARIANNA LOMAZZO.

Per iscriversi all’iniziativa basta fare un clik su questo link: https://zoom.us/meeting/register/tJAtcuuvrTIrEtYOQyAwnJsuUoi46yVjnClt