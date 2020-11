Piantumato l’albero donato al Comune dai giovani di “Idea Atripalda”

Questa mattina ci siamo incontrati con la delegata al Verde, Anna De Venezia e il responsabile dell’ufficio Ambiente del Comune di Atripalda, Vincenzo Caronia.

Alla loro presenza, si è proceduto alla piantumazione dell’albero da noi donato all’interno del giardino facente parte della scuola dell’infanzia sita in via San Giacomo.

Un gesto simbolico che per noi ha un grande valore, anche per il luogo in cui è avvenuta la piantumazione. Viene infatti sottolineato il forte legame tra ambiente e nuove generazioni, nell’ottica di una visione armonica che deve abbracciare la prospettiva di un futuro sostenibile.

Siamo sicuri che un lavoro sinergico e costante possa portare al miglioramento che tanto auspichiamo.

Lasciamo qui la lettera che consegnammo la settimana scorsa, lettera in cui ribadiamo che bisogna installare delle centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria.

https://ideaatripalda.it/2020/11/21/un-albero-contro-le-polveri-sottili/

Idea Atripalda