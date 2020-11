Coronavirus, scuole chiuse ad Atripalda fino al 7 dicembre

Il sindaco di Atripalda Giuseppe Spagnuolo ha firmato poco fa l’ordinanza con la quale ha disposto la sospensione della didattica in presenza, in via precauzionale, a tutela della salute pubblica ed in considerazione dell’emergenza COVID-19 in atto, della scuola dell’Infanzia, Primaria e prima classe della secondaria di primo grado, dal 30 novembre fino al 7 dicembre.