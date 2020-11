Coronavirus, secondo decesso ad Atripalda: morto un 64enne ricoverato al Moscati

Sono deceduti oggi, all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, tre pazienti positivi al nuovo Coronavirus: un 80enne di Avellino, un 48enne di San Martino Valle Caudina (Av) e un 64enne di Atripalda (Av).

L’80enne era ricoverato dal 24 novembre in terapia subintensiva al Covid Hospital.

Il 48enne era ricoverato dal 20 novembre nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza e ieri era stato trasferito in terapia intensiva.

Il 64enne era ricoverato dal 16 novembre in terapia subintensiva al Covid Hospital.