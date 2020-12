Verifica e salvaguardia degli Equilibri di bilancio 2020.2022, si torna in Consiglio ad Atripalda lunedì 7 dicembre

Il sindaco di Atripalda Giuseppe Spagnuolo ha disposto la convocazione del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, presso la Sala Consiliare in Piazza Municipio per il giorno 7 dicembre 2020 alle ore 18.00 in seduta di prima convocazione e per i1 giorno 9 dicembre 2020 alle ore 18.00 in seduta di seconda convocazione per la discussione dei seguenti punti iscritti all’ordine del giorno:

Variazione di Assestamento Generale. Bilancio di Previsione 2020/2022. Art. 175 Riconoscimento debiti fuori bilancio Art. 194, comma 1, Lett. A) D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza GDP Avellino n. 1906/2020-Ordinanza Tribunale di Avellino Proc. RG. 1701/2020. Determinazioni.