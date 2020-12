Coronavirus, mai tanti morti in un solo giorno in Italia: 993 e 23.225 positivi. In Campania 2.295 nuovi contagiati

Sono 23.225 i nuovi contagi in Italia. Il dato è in aumento rispetto ai 20.709 di ieri. Il tasso di positività è del 10,2%. Record dei decessi, che oggi sono 993: si tratta del dato più alto in Italia da inizio pandemia. Diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva che passano da 3.616 a 3.597.

Colpo di coda del Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 2.295 positivi su 24.709 tamponi effettuati, 453 in più di ieri. In percentuale, significa che è positivo il 9,29%, dei test. Di tutti questi nuovi contagiati, 2.141 sono asintomatici e solo 154 presentano sintomi.