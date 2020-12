Coronavirus, non ce l’ha fatta la 17enne ricoverata al Moscati

Non ce l’ha fatta la giovanissima paziente di Avella (Av) ricoverata in terapia intensiva. La 17enne, positiva al nuovo Coronavirus e affetta da gravi patologie congenite, è deceduta ieri al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, dove era ricoverata dal 23 novembre scorso. “Chiara non è stata sconfitta, perché resterà per tutti noi un esempio di determinazione, caparbietà, voglia di vivere nonostante mille sofferenze. Resterà il suo favoloso sorriso, che coinvolgeva e dava forza. Chiara era una combattente – scrive il sindaco di Avella e presidente della Provincia Domenico Biancardi – Una vera forza. Ha cercato di superare anche questo maledetto e temibile virus. Non è riuscita a sconfiggerlo. Ma Chiara non ha perso. Non è stata sconfitta, perché resterà per tutti noi un esempio di determinazione, caparbietà, voglia di vivere nonostante mille sofferenze. Resterà il suo favoloso sorriso, che coinvolgeva e dava forza. Dava forza a lei e a tutti noi. Abbracciamo la sua famiglia, altro straordinario esempio per la nostra comunità. Sicuramente non dimenticheremo la forza della nostra Chiara. Come amministrazione cercheremo di ricordarla con iniziative a lei dedicate. La ricorderemo per raccontare sempre a più persone ciò che lei ha saputo insegnarci. Grazie Chiara”.