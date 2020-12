Coronavirus, scuole chiuse ad Atripalda fino al 22 dicembre

Il sindaco di Atripalda, Giuseppe Spagnuolo, ha disposto con ordinanza fino al 22 dicembre prossimo la sospensione della didattica in presenza sia per la scuola dell’Infanzia che per le prime due classi della scuola Primaria, in via precauzionale, a tutela della salute pubblica ed in considerazione dell’emergenza COVID-19 in atto.

Gli alunni torneranno in classe il prossimo 7 gennaio.