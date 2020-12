L’Avellino cade a Francavilla: prima sconfitta esterna

All’Avellino non riesce il bis. Dopo la trasferta vittoriosa sul campo del Potenza mercoledì scorso, i biancoverdi sono superati di misura in terra pugliese dalla Virtus Francavilla. Padroni di casa subito in gol con Vazquez dopo appena due minuti dal fischio d’inizio.

Biancoverdi orfani in panchina del mister Piero Braglia e del vice Domenico De Simone, entrambi positivi al Covid-19. Al loro posto l’ex bomber Gigi Molino responsabile della “Cantera Biancoverde”, il vivaio giovanile dei lupi.