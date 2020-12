Si rafforza l’Ufficio dei Servizi sociali al Comune di Atripalda grazie alla mobilità: in arrivo da Salerno una nuova assistente sociale

Si rafforza l’Ufficio dei Servizi sociali al Comune di Atripalda. Con l’approvazione della graduatoria finale si è conclusa la procedura di mobilità esterna volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato a Palazzo di città di un Assistente Sociale, categoria giuridica D1, presso il VII Settore-Affari Generali. La procedura per la copertura del posto ha visto la presentazione di una sola candidatura. Attraverso il trasferimento, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse, arriva così presso il Comune del Sabato la dottoressa Sonia Granato, proveniente dal Comune di Salerno.

«Ha il ruolo di assistente sociale ma abbiamo preferito scegliere una figura che avesse competenze non solo per il settore dei servizi sociali ma anche per quello dell’istruzione dove abbiamo bisogno anche di competenze amministrative – spiega il sindaco Giuseppe Spagnuolo -. Si aggiungerà al personale del Consorzio dei servizi sociali A5 impegnato già presso il nostro comune. Adesso avremo una funzionaria che avrà una competenza della funzione che svolge mentre il ruolo di assistente sociale specifico continuerà ad essere svolto dal personale che ci garantisce il Consorzio che proprio per tali finalità sono assegnati al nostro comune. E la nostra presenza nel Consorzio, tra le varie cose, è di avere la figura professionale che operi a Palazzo di città». Un nuovo arrivo che cerca di far fronte alla carenza di organico a seguito di diversi pensionamenti. «Sono andati in pensione figure importanti come la dottoressa Pagliuca e De Rogatis, che pur essendo un amministrativo si occupava di tali competenze – prosegue il primo cittadino -. Con questa nuova figura cerchiamo quindi di coprire l’attività amministrativa sia della sfera dell’assistenza sociale che di quella della pubblica istruzione. La parte di assistenza che fa il Comune con il suo ufficio dei servizi sociali comunque ha bisogno di un’attività lavorativa interna. Avevamo perciò bisogno di qualcuno che sopperisse alle figure che sono andate in pensione provvedendo per esempio alla gestione degli impegni di spesa e alle scelte più prettamente comunali che non rientrano nell’attività del Consorzio. Questo funzionario copre un po’ tutti questi aspetti e per questo l’abbiamo scelto».

Un nuovo arrivo salutato positivamente anche dall’assessore ai Servizi Sociali Nancy Palladino, fino a pochi mesi fa presidente del Consorzio dei Servizi A5: «L’ufficio dei servizi sociali è costituito da due assistenti sociali, due psicologhe che sono presenti due volte a settimana, e dall’educatrice familiare. Un’educatrice professionale che fa il sostegno alla genitorialità andando a casa, seguendo i bambini che hanno più difficoltà a scuola o che sono figli di coppie litigiose. Per cui l’equipe garantita al comune dal Consorzio è al completo».